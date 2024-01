Oransje farevarsel i Hardanger

Snøskredvarslinga sender no ut oransje farevarsel for snøskred i Hardanger. Årsaka er dei store snømengdene som har kome i området kombinert med at det er venta auke i vinden fredag.

– Sterk vind kjem til å flytte på snøen og blåse den inn i ledsidene i høgfjellet, slik at vi får ein auke i snøskredfaren, seier snøskredvarslar Jostein Aasen.

Området det vert varsla for er frå Folgefonn og litt inn over på austsida av Sørfjorden og nedover til Røldal.

– Vi snakkar om høgfjellet, over tregrensa der vinden får litt tak. Med den vinden vi får no er det dei austvende fjellsidene som er mest utsette.

Han oppmodar folk om å unngå skredterreng.

– Dersom vi skal vere sikre på å halde oss unna snøskredterrenget så kan ein bruke Varsom-appen. Der kan vi sjå om terrenget er bratt nok til at snøskred losnar, og utløpssoner under bratt terreng, seier Aasen