Opptil sju skot fyrt av under skyteepisode

14. desember rykte politiet ut etter skyting i Hollendergaten i Bergen sentrum. Det skal ha vore ei konflikt mellom eit kjærastepar og to menn som enda i eit basketak der tre personar vart skadd, to av dei med skotskadar. No seier politiadvokat Camilla Moe til BT at dei ventar på ein rapport frå Kripos.

– Men det vart fyrt av seks-sju skot på staden.

Mannen som hadde med skytevåpenet skal ha fyrt av eit skot i kneet til den andre mannen. Då vart det eit basketak om pistolen, der fleire skot vart fyrte av. Så skal den andre mannen ha fått tak i politiet. Han skaut då den første mannen i kneet. Dei to mennene er sikta for grov kroppsskade og sit i varetekt, skriv avisa.