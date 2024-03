Opprydningsarbeid etter togavsporingen fører til stengt pendlerparkering

Bane NOR stenger deler av pendlerparkeringen i Arna etter togavsporingen fredag kveld, skriver de i en pressemelding. Dette gjøres for å plass til maskiner og utstyr som trengs i opprydningsarbeidet.

Parkeringen på sjøsiden vil være stengt hele påsken, opplyses det i pressemeldingen. Parkeringen på kirkesiden er fortsatt åpen.

Bane NOR skriver videre at arbeidet vil pågå i mange dager fremover, og at det er for tidlig å anslå hvor lang tid det vil ta.