Opprettheld vedtak om avliving

Mattilsynet avdeling Sunnfjord og Sogn opprettheld vedtaket om avliving av geitene på Kvist i Høyanger kommune. Det vekte stort engasjement då det blei kjent at dei vil at geiteflokken på 50–60 dyr skal avlivast fordi meiner at geitene ikkje får forsvarleg tilsyn. Mattilsynet har gått gjennom saka på nytt etter at fleire dyrevernsorganisasjonar klaga. Saka skal no behandlast av Mattilsynet si klagesakseining.