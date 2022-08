Opprettar sak etter trafikkulukke i Svelgen

Politiet har avslutta arbeidet på staden etter at ein bil hamna på taket i Bremanger kommune tidlegare i dag. Vegen er no open for trafikk. Dei to involverte i hendinga er køyrt med ambulanse til Førde sjukehus. Vest politidistrikt melder at det ikkje er mistanke om rus. Politiet opprettar sak på hendinga.