Opposisjonen vil trekkja Frp-ordførar 500.000 i løn

Opposisjonen i Stord kommune (Ap, Sp, SV/Raudt) vil trekkja Sigbjørn Framnes (Frp) 500.000 kroner i godtgjersla han får for ordførarvervet, skriv avisa Sunnhordland. Årsaka er at Framnes også får godtgjersle som fylkespolitikar, noko som gjev ordføraren ei samla årsløn på 1,6 millionar. Både Framnes og Bjørnafjorden-ordførar Terje Søviknes (Frp) har fått kraftig kritikk for doble verv i politikken. Kutt i ordførarløna skal opp i kommunestyremøtet på Stord torsdag. Framnes sjølv meiner opposisjonen sitt forslag er urimeleg.