Oppgraderer farevarselnivået for fleire kommunar i Vestland

Oppdatert informasjon måndag føremiddag oppjusterer farevarselnivået for uvêret «Hans» i fleire kommunar i Vestland fylke. For flaum- og jordskred er kommunane Sogndal og Aurland inkludert i gult varsel frå 7. august. Frå 8. august er Årdal og Aurland oppjustert frå oransje til raudt nivå. Det er også gult varsel for Kvinnherad, Etne, Sunnfjord og Gloppen.