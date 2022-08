Oppdrettarar tapte i retten

Dei 25 oppdrettarane som i 2020 saksøkte staten for å måtte redusera produksjonen sin, har fått anken avvist av Høgsterett, skriv IntraFish.

På grunn av «trafikklysmodellen» måtte dei med anlegg i området mellom Nordhordland og Stad redusera produksjonen med 6 prosent i 2020.

25 oppdrettarar slo seg saman for og saksøkte staten same år, men tapte både i tingretten og i lagmannsretten. No har Høgsterett slått fast at det ikkje finst grunn til å oppheva den tidlegare dommen og avviser difor anken.