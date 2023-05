– Hva i helsike er det vi egentlig har fått her?

Det spørsmålet måtte fiskeren Lars-Ivar Dale stille seg da han dro opp garnet fra sjøen nord i Øygarden ved Bergen, utenfor Nautnes.

Dale så at det var en skate, men kunne ikke fatte hva slags type det var.

– Da måtte jeg kaste korta mine, og oppsøkte forskningsmiljøet for å finne ut dette, sier han til NRK.

UKJENT: Lars-Ivar Dale hadde ikke sett denne type skate tidligere. Foto: Privat

Fiskearten det er snakk er en småøyet skate kjent som Raja microocellata, opplyser fiskebiolog ved Universitetet i Tromsø, Arve Lynghammar.

– Dessverre for vitenskapen

Lars-Ivar Dale slapp etter hvert fisken ut i vannet igjen, noe han i ettertid angrer litt på.

– Sett i ettertid, hadde det vært mulig å ta vare på den, sier han.

Det er også noe fiskebiologen hadde vært interessert i.

– Dessverre for vitenskapen, så ble den sluppet ut igjen. Likevel er den så karakteristisk at det ikke er noen tvil om hvilken art det er, sier han.

Her slippes den nyoppdagede arten ut igjen Du trenger javascript for å se video.

For ham ville man ideelt sett ha bevart fisken på et museum, i tillegg til å ta ulike prøver av fisken.

Arve Lynghammar er tilknyttet Norges fiskerihøgskole, som er underlagt Universitetet i Tromsø. Foto: Privat

Den nyoppdagede fisken er en bunnvannsart, som til vanlig holder seg i britiske farvann rundt Irland, forklarer Lynghammar.

Skate-arten som nå har blitt oppdaget, har man aldri sett eller fanget opp i Norge før.

– Det dukker opp en og annen ny fiskeart i Norge av og til, så det er for så vidt ikke helt nytt – men det er heller ikke vanlig, sier han.

PÅ DEKK:Da NRK snakket med Dale onsdag formiddag, var han ute på sjøen med en skoleklasse for å prøve lykken på nytt. Foto: Privat

Peker på klimaendringer

Hvorfor og hvordan den har kommet til Norge, er vanskelig å vite helt sikkert.

– Temperaturene har økt i vannet i det siste, som kan gjøre at de synes det er komfortabelt å være norske farvann. De liker seg nemlig innenfor et bestemt temperaturintervall, sier han.

En annen mulighet er hvis det har blitt for mange av fiskearten innenfor et område, men dette er mindre sannsynlig, påpeker Lynghammar. Les også: Innfører drastiske tiltak for å stoppe havnespy: Her blir det «skrubbeforbud»

– Det tredje alternativet, er at noen har fått den kroken, holdt den i live, tatt den med hit og sluppet den i vannet – men det er ikke sannsynlig, sier han.

UNDERSØKES: Fisken ble fanget da Dale var ute og fisket sammen med en klasse nord i Øygarden, utenfor Nautnes. Foto: Privat

Lynghammar påpeker at arten kan ha vært i Norge en stund, men at den ikke har blitt oppdaget av forskere før nå.

Forskeren holder en knapp på at fisken kan ha svømt til Norge på egen hånd.

– Det gjør det enda mer spennende, sier han.

Fiskebiologen ønsker nå hjelp av andre som kan ha fanget eller tatt bilde av denne arten tidligere.

Fisken er ikke skadelig og kan spises, forklarer Lynghammar.

– Nå er det slik at alle arter som kommer inn i et økosystem har en form for påvirkning på det systemet. Hvilken virkningen denne kan ha, vet vi ikke, sier han.