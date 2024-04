Oppdaget oppkast og kjeks på veteranskip

Torsdag morgen oppdaget Paul Matre at ubudne gjester hadde vært om bord i veteranskipet MS «Sunnhordland» i løpet av natten. Det skriver avisen Sunnhordland.

– Her er det spy og fullt av kjeks. Noen må ha gått inn i skapet her og sovet, sier Matre til avisen.

Han har ansvar for båten når den ligger til kai. I skapet det er snakk om ligger rundt 200 redningsvester. Disse koster rundt 1900 kroner, ifølge Matre, og flere av disse må nå kastes, sier han.

– Dette må kalles for et hærverk. Når folk tar seg til rette på andre sin eiendom på den måten der. De har spydd alle veier og tydeligvis gått inn her for å sove.

Matre varsler nå tiltak for å hindre at lignende situasjoner oppstår.

– Jeg synes det er trist at det ikke kan få ligge i fred. Vi har aldri låst dørene på grunn av at det er sikkerhetsgreier her. Vi er nødt til å begynne å låse om det skal være sånn. Det er veldig dumt, sier han.