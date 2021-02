Oppdaga ulovleg kai på eigen eigedom – politiet vil ikkje etterforske

I fjor haust var Gunnar Bygnes på veg ned til sjøkanten på eigedomen sin.

Der måtte han gni seg i auga både ein og to gonger.

Rett nedanfor bergkanten, der han pleier å bade, var det plutseleg montert ei bryggje.

Kraftige boltar var bora ned i fjellet, og tauverket var festa med boltar gjennom eit furutre.

Og inntil bryggja låg ein framand båt.

– Det er ikkje måte på kor frekke folk kan vere, seier 59-åringen.

Han kontakta politiet, og den lokale lensmannen i Fjaler ville starte etterforsking.

– Saka har eit sivilt preg

Men så tok saka ei ny vending. Politisjefane i Bergen sa nei.

Heller ikkje statsadvokaten fann grunn til å etterforske saka.

I vedtaket heiter det at det må vere «en forholdsmessighet mellom forholdets alvor og den nødvendige etterforskingsinnsats» og at denne type saker som regel «må finne sin løsning utenfor rettspleien».

– Er ikkje saka alvorleg nok for politiet?

– Dette har ikkje med alvor å gjere, men med at saka har eit sivilt preg, seier statsadvokat i Hordaland og Sogn og Fjordane, Trond Høvik.

45 dagar i fengsel for bygging i strandsona

Historia til Gunnar skriv seg inn ei større forteljing om bygging i strandsona.

I førre veke fekk Mandal, Askøy og Kragerø kraftig kritikk frå Sivilombodsmannen for å ha vore for rundhanda med dispensasjonane.

I juni sist sommar vart ein hytteeigar og ein dagleg leder i et byggmeisterfirma dømt til 45 dagar i fengsel for ulovleg bygging i strandsona.

Same månad varsla kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup at regjeringa vil mjuke opp i plan- og bygningsloven, som slår fast at det er byggeforbod innanfor 100-metersbeltet i strandsona.

Også i Hyllestad, der Gunnar Bygnes held til, har debatten gått høgt. I 2019 slo Gulating lagmannsrett fast at ei flytebrygge i kommunen var ulovleg og måtte fjernast. Brygga var sett opp av eit tysk ektepar, som varsla at dei ville ta saka til Høgsterett.

MJUKE OPP: I sommar varsla kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup at regjeringa vil mjuke opp i plan- og bygningsloven, som slår fast at det er byggeforbod i strandsona. Foto: Håvard Hagen

Dette er reglane for strandsona i dag Ekspandér faktaboks Etter plan- og bygningslovas § 1-8 er det byggeforbod innanfor 100-metersbeltet i strandsona. Dette er eit generelt forbod som også omfattar å dele eigedomar. Vedtekta har som formål å ta særleg omsyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Men ifølgje statlege planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsona kan kommunane gjere unntak ved å gi dispensasjon, eller å ta prosjekt med i ein overordna plan. Fylkesmennene kan gripe inn dersom dei meiner at dispensasjonssøknadar bryt med lova. Reglane for unntaka varierer mellom sone 1, 2 og 3. Sone 1 er strengast og her skal ein unngå dispensasjonar. I sone 2 skal ein unngå dispensasjonar i område med høgt byggepress i strandsona. I sone 3 kan ein berre tillate bygging etter ei konkret vurdering ut frå lokale forhold.

– Ikkje likskap for loven

Attende i Hyllestad er Gunnar Bygnes «svært skuffa».

– Det er tydeleg at det ikkje er likskap for loven, seier han.

– Kva om det same hadde skjedd i Bergen? Ville politiet etterforska saka då? Det er eg sikker på at dei ville ha gjort.

Det avviser statsadvokaten. Det ville framleis vore ei sak med «sivilt preg».

– Saka ville fått same utfall, seier han.

Bygnes seier han er oppgitt over signala frå statsadvokaten.

– Korleis kan eg løyse saka sivilrettsleg når eg ikkje veit kven som har sett opp brygga, spør han, og ristar på hovudet.

PRIORITERINGSSAK: Politiet har ikkje ressursar til å etterforske alle saker. Enkelte saker, som den ulovlege brygga og båten i Hyllestad, må prioriterast bort, seier statsadvokat Trond Høvik. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Uheldige signal frå statsadvokaten

Åge Løseth er lensmann i Fjaler. Han peiker på det same paradokset.

– Korleis skal grunneigaren gå til sivilt søksmål mot nokon han ikkje veit kven er, spør han.

Han legg til at statsadvokaten si avgjerd strir mot den allmenne rettsoppfatninga.

– Ei sak som dette burde heilt klart ha vore etterforska, seier han.

Også ordførar i Hyllestad, Kjell Eide (Ap), er kritisk til statsadvokaten si vurdering.

– Statsadvokaten gjev eit signal om at det er fritt fram å setje opp ulovlege installasjonar i strandsona, seier han.

Han meiner grunneigaren blir sitjande att med «svarteper».

– Bryggja er eit ulovleg byggverk som grunneigaren truleg må fjerne. Vi vil no gå i dialog med han om korleis vi skal gå fram.