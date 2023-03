Oppdaga skadedyr i nykjøpt hus- gjekk til sak mot seljaren

Eit par kjøpte i 2021 eit eldre hus i Nordfjord, men etter ei stund oppdaga dei at mus hadde gjort store skader i bygget. Dei gjekk difor til sak mot seljaren fordi dei meinte dette var blitt halde skjult for dei. Paret bad om prisavlslag og erstatning på 250.000 kroner. Saka var nyleg oppe i Sogn og Fjordane tingrett. Her gjekk seljaren fri og paret som gjekk til sak må betale 50.000 kroner i sakskostnader. Retten slo fast at huset ikkje var i vesentleg dårlegare stand enn dei hadde grunn til å tru. Dei konkluderte også med at paret ikkje hadde oppfylt undersøkingsplikta si.