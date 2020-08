Oppdaga kulehol i vindauge på bustadhus

Politiet sette i verk ein væpna aksjon mot adressa.

–Vi rykka ut med patruljar frå Sogndal og Årdal samstundes som vi jobba internt med å finne ut kven dette kunne vere, fortel operasjonsleiar i Vest Politidistrikt Eivind Hellesund.

Dei har arrestert det dei meiner er rett gjerningsperson

– Det er ingen som er fysisk skada men for fornærma er dette sjølvsagt ei dramatisk og traumatiserande oppleving. Det blir følgt opp av lokalt helsevesen, seier Hellesund.

Politiet opplyser at det ikkje skal vere snakk om ein negativ relasjon mellom fornærma og gjerningspersonen, men at dei vil jobbe for å finne ut av dette.

Det er usikkert kva våpen som skal ha vore brukt.



- Vi har funne nokre våpen i bustaden til mistenkte også vil etterforskinga sjå om det er nokon av dei som er blitt brukt, fortel operasjonsleiar.

Politiet er framleis på staden i Øvre Årdal og gjer avhøyr av fornærma og eventuelle vitne.