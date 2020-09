Oppbygginga av villreinstammen i Nordfjella utsett

– Dette har vore veldig tungt for mange av oss, og vi blir veldig bekymra over kva som no skal skje, seier jeger Terje Terum.

Han er ein ivrig jeger frå Aurland, og har vore med på jakta etter villrein i Nordfjella mange gonger.

I dette høgfjellsområdet mellom Sogn og Hallingdalen har villreinen vore ein grunnleggjande del av naturen like lenge som det har budd menneske her i landet.

No er det heilt tomt for reinsdyr i det haustfarga fjellandskapet.

For vel to år sidan byrja arbeidet med å slakte ned heile villreinstammen på Nordfjella, og meir enn to tusen villrein vart skotne.

Den smittsame skrantesjuka tek livet av alle dyr som blir smitta, og for å prøve å hindre at sjukdomen spreia seg til andre villreinområde, såg myndigheitene på dyretragedien i Nordfjella som einaste utveg.

Og for å gjere det endå verre, for nokre veker sidan kom sjokkbeskjeden alle hadde frykta: skrantesjuka har oppdaga også i villreinstammen på Hardangervidda. Oppdraget med å kvitte seg med sjukdommen har ikkje lukkast.

SLAKTA NED: Kring 2000 villreinsdyr vart slakta ned i Nordfjella i 2017 og 2018. Foto: Aleksander Åsnes / NRK

Ordførarar med brev til landbruksministeren

Planen før smitten vart oppdaga på Hardangervidda, var at ein i haust skulle byrje på oppbygginga av den nye villreinstammen som skal erstatte alle dei døde dyra.

Den nedslåande beskjeden om at smitten har spreidd seg, har gjort at alle møte og planar i samband med det arbeidet no er sett på vent.

Det gjer folk urolege, og eit samla ordførarkorps i kommunane rundt villreinområdet sende denne veka ut eit felles skriv til mat- og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF).

Ordførarane er uroa over at ting er sett på vent, og nyttar og høvet til å understreke at dei på det sterkaste rår frå å nytte same taktikk på Hardangervidda som ein gjorde i Nordfjella.

– Dei alvorlege tiltaka som vart gjennomført med sanering av villrein i sone 1, kan ikkje vera oppskrifta no, skriv ordførarane i Lærdal, Hemsedal, Aurland, Ulvik, Hol og Ål i eit brev til landbruksministeren.

Skrantesjuke (CWD) Ekspandér faktaboks Hjernesjukdommen chronic wasting disease (CWD), har fått det norske namnet skrantesjuke.

Skrantesjuke er ein smittsam prionsjukdom som kan ramme hjortedyr.

Sjukdommen vart første gong påvist i Norge våren 2016, då på ei villreinsimle i Nordfjella. Dette vart det første dokumenterte tilfellet av sjukdommen hos hjortedyr i Europa. Smitta er seinare funnen på elg i Selbu.

Før sjukdommen vart oppdaga i Noreg, var sjukdommen berre kjent frå USA og Canada.

Sjukdomsteikn er blant anna avmagring og unormal oppførsel, men hjortedyr kan også ha skrantesjuke utan å vise sjukdomsteikn.

Skrantesjuke er dødeleg for dyret. Kilde: Hjortevilt.no

Fryktar interessa for villreinen forvitrar

Ordførar i Aurland Trygve Skjerdal er også uroa over situasjonen. Han fryktar at engasjementet for å ta vare på villreinen skal forvitre, om oppbygginga dreg veldig ut i tid.

– Det er eit stort prosjekt å byggje opp att stammen, og vi er avhengige av jegerar med interesse og glød. Går det lang tid utan jakt, og utan ei villreinstamme å forvalte, er eg uroa for konsekvensane, seier Skjerdal.

NRK har vore i kontakt med landbruksdepartementet, men har ikkje fått svar på spørsmål om framdrifta i arbeidet med å byggje opp att villreinstammen i Nordfjella.