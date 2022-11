Opp mot eitt år ventetid

På grunn av låg bemanning må unge i Sunnfjord kommune vente i mange månader før dei veit om dei kan få spesialundervising. – Det er uheldig for borna, seier Rebekka Wilhelmsen Solheim, leiar for PPT i Sunnfjord kommune til Firda. Kommunalsjef for skule i Sunnfjord, Åge Stafsnes, seier han er kjent med at det er for få tilsette hos Sunnfjord PPT. Han seier behova til PPT skal leggast fram for politikarane i forkant av arbeidet med økonomiplanen i juni neste år.