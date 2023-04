Opp mot 2000 liter diesel lekket ut i nasjonalpark

Brannvesenet er på vei til fjellet Berakupen i Eidfjord etter melding om dieselforurensning.

Forurensningen har skjedd ved basestasjonen på fjellet. Berakupen ligger i Hardangervidda nasjonalpark.

– Det er mellom 1000 og 2000 liter diesel som har lekket ut fra et agregat. Snøen er farget helt grønn, sier Jan Ove Haga, vaktkommandør i 110 Vest.

Stasjonen ligger syv kilometer fra veien. Det var en ansatt som skulle drive vedlikehold som varslet om lekkasjen.

Brannvesenet vet ikke når lekkasjen fant sted.

– Det er ikke bra for naturen at så mye diesel lekker ut. Vi vil gjøre det til kan for å rense det opp, sier Haga.