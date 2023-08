Opne flammar frå campingvogn stengde Gudvangatunnelen

Klokka 10:44 skreiv Vegtrafikksentralen vest på X at E16 Gudvangatunnelen i Aurland var stengd på grunn av branntilløp. 110 Vest meldte at det skulle dreie seg om røykutvikling frå ei campingvogn 3,2 kilometer inn frå Gudvangen-sida av tunnelen. Årsaka var truleg varmgang i bremser.

Brannvesen rykka til staden frå Aurland og Voss. Vaktkommandør i 110 Vest, Helge Lund, fortel at førar av vogn fekk kontroll på flammane ved hjelp av pulverapparatet i tunnelen før brannvesen var på plass. Brannvesen på staden fjerna gassflasker frå vogna og stod så klare i tilfelle brannen skal starte opp att.

– No er det heilt stille på staden. Dei har slått ned dei flammane som har vore der med pulverapparat. Det er ingen røykutvikling der per no, fortalde Lund NRK like før brannvesen var på plass.

Ingen personar blei skada i hendinga.

Klokka 11:29 meldte Vegtrafikksentralen at tunnelen er open for fri ferdsel.