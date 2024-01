Opnar veg mellom Odda og Kvinnherad

Vegtrafikksentralen opplyser på X at Fv 500/Fv 49 Årsnes-Odda no er opna igjen. Alle fem vegane inn og ut av Odda har vore stengt sidan måndag ettermiddag grunna rasfare og flaum. Men no er ein av vegane opna igjen.