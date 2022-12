Opnar truleg rv. 5 i kveld

Riksveg 5 mellom Florø og Brandsøy blir truleg opna kl. 18.00 i kveld. Eit vogntog blei tysdag kveld treft av ras like ved avkøyrsla til Fjordbase aust for kystbyen. Byggjeleiar i Statens vegvesen, Stig Arne Bugjerde, seier dei no har fått fjerna steinblokkene som var igjen i fjellsida.