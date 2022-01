Avinor opplyser at nettproblema ved kontrollsentralen på Sola er løyste og luftrommet vert opna igjen.

– Nokre forseinkingar på reknast med, skriv Avinor i ei pressemelding like over klokka 15.

Avinor fekk melding litt over klokka 13 om nettproblem ved kontrollsentralen på Sola.

Det medførte at luftrommet på Vestlandet blei stengd og all trafikk inn og ut av Sola og Flesland lufthamn blei stansa.

– Som følge av uvêret har me opplevd tekniske utfordringar. Ettersom tryggleiken er høgast prioritert gjennomførte vi stans i trafikken, seiar Anna Langhammar, pressekontakt i Avinor.

Fleire avgangar frå Bergen er sundag ettermiddag innstilte eller utsette. Enkelte avgangar frå Stavanger har fått nytt reisetidspunkt.

Avinor ber alle reisande om å møta som normalt og følga informasjon frå flyselskapet sitt.

Det var TV 2 som først omtalte stenginga.

Stian-André Høynes var blant passasjerane på eitt av flya. Kontrasten var stor frå finvêret i Atlanterhavet.

– Det var ein fin og roleg flytur fram til me starta nedstigninga. Då blei det brått ille, seier passasjer Stian-André Høynes.

AVBRAUT: Eitt av flyet som laurdag kveld måtte avbryta landinga på Vestlandet. Foto: flightradar24.com / skjermpdump

Høynes fortel at det var ei nervøs stemning i kabinen dei gongane piloten forsøkte å landa.

– Det var litt spent og nervøst blant passasjerane. Fleire var redde. Eg synest det var ubehageleg, men eg opplevde at kapteinen hadde grei kontroll heile vegen, fortel Høynes, som også rosar personalet for å ha gitt god informasjon.

Etter å ha forsøkt tre gongar, gav flyet Høynes sat i opp og sette kursen for Gardermoen.

– På det første forsøket var me anslagsvis 300–400 meter over bakken, før piloten avbraut. Eg merka at det var mykje kraft i vinden. Den tok godt tak i flyet.

Han filma det andre forsøket. Det tok ikkje lang tid før han tenkte at dette ikkje kom til å gå.

– Før det tredje forsøket opplyste piloten om at me kom til å fly til Oslo dersom det ikkje gjekk.

Sjølv om turen var ubehageleg, sette det ikkje varig preg på 32-åringen.

– Eg jobbar offshore og har utreise frå Florø, og har difor hatt mine turbulente turar med fly.

– Det var ei halvdramatisk avslutning på Syden-turen?

– Ja, Vestlandet var friskt i forhold til Spania.

FLESLAND: Flesland lufthamn i Bergen og Sola lufthamn i Stavanger er sundag ettermiddag stengd for all trafikk. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

I tillegg måtte eit SAS-fly frå Oslo til Stavanger snu. Eit kveldsfly frå Oslo til Bergen blei kansellert, opplyser pressesjef John Eckhoff i SAS.

Når NRK snakkar med Høynes har han akkurat landa i Bergen, eit halvt døger etter planen.

– Me har forståing for at det blei opplevd ubehageleg for passasjerane. Men ved slike forhold er det alltid tryggleiken som blir set i høgsetet. Både pilot og kabinpersonalet er godt trente, seier kommunikasjonsrådgjevar Silje Glorvigen i Norwegian.

– Når vêret er såpass dårleg som i går kveld, vurderte piloten det til at det var best å fly til Gardermoen. Pilotane er vane til dårleg vær, men det er sjeldan så dårleg som i går, seier Glorvigen.

Til samans seks fly blei omdirigerte laurdag kveld: