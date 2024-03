Opnar for at elbilane bidreg meir i bompengar

Fylkestinget har fatta prinsippvedtak om redusert rabatt for lette nullutsleppskøyretøy i bompengeprosjekta i Vestland. Fylkestinget fatta prinsippvedtak om redusert rabatt for lette nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 1 i alle eksisterande og framtidige bompengeprosjekt i fylket i møte 19. mars 2024, gitt at kommunane gjer same vedtak. Det er Stortinget som har opna for at rabatten for lette nullutsleppskøyretøy i bompengeprosjekt kan reduserast frå 50 til 30 prosent av ordinær takst i takstgruppe 1.