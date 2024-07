Opnar fem av dei stengde lakseelvane i Vestland for avgrensa fiske

Miljødirektoratet opnar 16 av dei 33 lakseelvane som vart stengd for laksefiske søndag 23. juni for avgrensa fiske. Fem av dei som vert gjenopna for laksefiske ligg i Vestland.

Det er følgjande elvar som blir opna for eit svært avgrensa fiske frå midnatt natt til torsdag 11. juli:

Oselva, Daleelva, Gaula i Sunnfjorden, Åelva og Ommedalselva, og Hjalma.

Følgjande elvar i Vestland vil framleis vere stengd for laksefiske:

Uskedalselva, Steinsdalselva, Nærøydalselva, Sogndalselva, Nausta, Gloppenelva, og Strynselva.