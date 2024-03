Opna vinmonopol på Bjørkheim i Samnanger etter mange års kamp

Noverande og førre ordførarar klipte snora ilag då Vinmonopolet-utsalet opna på Bjørkheim i Samnanger torsdag.

– Eit lite steg for Vinmonopolet, eit kjempesteg for Samnanger, sa Knut Harald Frøland, førre ordførar frå Bygdelista.

– Dette er positivt for handelstanden i kommunen, sa ordførar Karl Kollbotn (Frp).

Ei rekke besøkande blei ønska velkommen med boblar utan alkohol.

Lokalbefolkninga har kjempa lenge for å få seg eit vinmonopol. Det er 14 år sidan kommunestyret søkte om et slikt utsal for første gang.