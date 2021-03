Opna skulen i ferien: Elevane byter ut Netflix med kajakk og dans

– Eg gruer meg litt fordi eg aldri har gjort dette før, seier andreklassing Elena Bianca Balaban.

Ho sit litt nervøs i kajakken på Store Lungegårdsvann i lag med medelevar og lærar.

Kajakkpadling er ein av aktivitetane som elevar på Amalie Skram vidaregåande i Bergen skule kan melde seg på i vinterferien.

I Vestland fylke er det totalt 14 vidaregåande skular som i hui og hast snikra saman eit opplegg for elevane for at dei ikkje skulle verte sittande heime og kjede seg i ferien.

Balaban syns det er eit godt tiltak.

– Ein held kontakt med gode vener og vert kjent med nye. Det hjelper på den psykiske delen, trur eg, seier Balaban.

FØRSTE TUR: Elena Bianca Balaban har aldri padla i kajakk før. Heldigvis er det sjeldan store bølger på Store Lungegårdsvann. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

– Spesielt viktig no

Rektor Lars Berntsen ved Amalie Skram vidaregåande skule seier at tiltak som dette er heilt avgjerande.

– Eg trur det er spesielt viktig akkurat no. Me veit at mange sit heime åleine, og eg trur at tiltak som dette gjer at folk føler seg inkludert, forklarer Berntsen.

Tidlegare i år skreiv om ei omfattande undersøking som kartlagde korleis ungdommar opplevde nedstenging av skulane. Der kom det fram at det var det sosiale det gjekk mest utover, når både skulen og organisert fritidsaktivitet vart stengt ned.

Det er Berntsen klar over.

– Det er mange som ikkje reiser vekk i ferien. No som det er restriksjonar er det greitt å kunne velje mellom eit breitt utval av aktivitetar for elevane våre, forklarer Berntsen.

Av aktivitetane dei kan velje mellom er det mellom anna volleyball, kajakk, påskeverkstad, revyøving, bordtennis og badminton, for å nemne eit par.

NAUDSYNT: Rektor på Amalie Skram vidaregåande skule, Lars Berntsen, trur tilbodet hjelp elevane gjennom vinterferien. Foto: Adrian Nyhammer Olsen

Ekstra øving

Ein av elevane som er på skulen i vinterferien er Pia Sletten. På spørsmål om kva ho hadde gjort viss skulen hadde vore stengt, svarar ho kontant:

– Mest sannsynleg lege i senga og sett på film, smiler Sletten.

I øvste etasje er det øving til skulerevyen som står på menyen.

Revysjefane Emil Areklett Norebø og Claudia Galbraith syns det er flott at skulen er open i ferien no som premieredatoen nærmar seg.

– Me har ei intensiv veke no, der me jobbar godt saman kvar dag, seier Norebø.

Dei øver på koreografi og replikkar, og snikrar og malar rekvisittar på gangen. Revysjefane set pris på engasjementet til dei medverkande.

– Folk får noko å gjere på saman, seier Norebø.

REVY: I øvste etasje er det øving til skulerevyen som står på menyen. Og litt anna. Foto: Lidvard Sandven / NRK