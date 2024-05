Opna senter for kvinnehelseforsking i Bergen

I dag opna Driv, eit senter for kvinnehelseforskning, ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Dei har som mål å bli ein nasjonal aktør, og sikre at all kvinnehelse blir likestilt med andre helseområde.

– Vi bringer ulike fagfelt saman, så vi kan belyse kvinnehelse frå mange ulike vinklar, seier Marit Bakke, prodekan for forskning ved Det medisinske fakultet ved UiB.

Frå før forskar dei på kvinnehjartet, global kvinnehelse, overgangsalder i arbeidslivet, kreft og migrene. No skal heile kvinnekroppen bli inkludert.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre, som stod for snorklippinga under opninga, kallar senteret for eit banebrytande arbeid som kan få stor betydning for Noreg framover.

Vestre opplyser til NRK at han er i innspurten med arbeidet med ein kvinnehelsestrategi. Den skal følge opp den offentlege utgreiinga som i fjor kom med 75 tiltak, og høyringsrunden.