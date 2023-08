Opna for trafikk igjen etter trafikkuhell

Nye Nygårdsbro i Bergen er no opna for trafikk igjen etter eit trafikkuhell. Ein bil fekk sleng og det førte til at rampen i retning sør mot Danmarksplass var stengd ein periode. Føraren av bilen, ein mann i 20-åra er køyrt til legevakt for sjekk. Det er ikkje mistanke om rus, opplyser politiet på X/ Twitter