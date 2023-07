Opna for trafikk igjen

Flenjatunnelen og Gudvangatunnelen er no opna for trafikk igjen, melder Vegtrafikksentralen vest. Tunnelane var ein periode stengde etter at ein lastebil fekk stogg i Flenjatunnelen, og ein vill unngå stilleståande kø i Gudvangatunnelen i samband med det.