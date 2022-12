Opna for fri ferdsel

Fylkesveg 53 Årdal -Tyin er no opna for fri ferdsel. Fjellovergangen var i morgontimane i dag stengd etter at ein brøytebil køyrde på ein stolpe med fiberkablar. Leidningane hang over vegen slik at trafikken ikkje kom forbi. Vegen er no opna for trafikk igjen, melder Statens vegvesen.