Opent på Rv. 15 over Strynefjellet

Fleire vogntog skapte problem på Rv. 15 over Strynefjell måndag morgon. Men klokka 07.49 meldte Vegtrafikksentralen Øst at strekninga igjen er opna for trafikk. Eit vogntog står igjen og legg på kjetting, men det er mogleg å passera. Elles er alle fjellovergangane mellom aust og vest opne for passering måndag morgon.