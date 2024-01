Opent for kolonnekøyring på Hardangervidda

Rv. 7 Hardangervidda vart torsdag morgon opna for kolonnekøyring. Det er også kolonnekøyring på Rv. 52 Hemsedalsfjellet. Fv. 50 Hol-Aurland og Rv. 13 over Vikafjellet er framleis stengt. E16 over Filefjell og E134 over Haukelifjell er opne for fri ferdsel, melder Statens vegvesen.