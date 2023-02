Ope på Aurland-Hol, stengt for småbil på Hardangervidda

Status på fjellet kl. 21.30:

Fri ferdsel på Fv 50 Aurland-Hol, E134 Haukelifjell, Rv 13 Vikafjell, Rv 15 Strynefjellet, E16 Filefjell og fv. 40 Dagalifjell

Kolonne på Rv 52 Hemsedal

Rv 7 Hardangervidda er stengd for mindre kjøretøy, kolonne for kjøretøy over 7,5 tonn.

Stengt på Fv 53 Tyin-Årdal