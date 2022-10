Ønskjer tips om relevante droneobservasjonar

Vest politidistrikt har den siste tida motteke mange meldingar frå publikum som handlar om observasjon av dronar. Politiet melder i ei pressemelding at dei set pris på at folk er observante og følgjer med. Dei ønskjer at ferske eller konkrete observasjonar som har nærleik til viktig infrastruktur blir meldt inn. Dei understrekar at det er mykje lovleg droneaktivitet knytte til ulike næringar. Dei treng ikkje meldingar om dette, eller observasjonar som er langt frå folk.