Ønskjer mobil tannhelse

Raudt vil betra tannhelsetilbodet i Vestland, og har lagt fram ein modell for mobil tannhelsehjelp. Det betyr at tannlegar reiser rundt i distriktet og hjelper pasientar.

Fylkestingsrepresentant Jeanett Syvertsen (R) seier at tilboda i distrikta ikkje er gode nok. – Det er ikkje nok kapasitet i dag, og vi treng større klinikkar. Men førebels vil vi greie ut moglegheita for å få til ei mobil løysing for å ta unna ein del av dei som står i kø.