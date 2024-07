Ønsker tettere samarbeid

Initiativtakeren til Bergen Walk of Fame, Roger Iversen, ønsker et tettere samarbeid med Bergen kommune og andre instanser.

Prosjektet på fortauet på Nøstet er blitt kritisert etter at skipsreder John Fredriksen fikk lagt ned en stein med sitt navn.

Iversen skriver i en pressemelding at han er glad for folks engasjement i saken, men ber om fred og ro for å stake ut veien videre.