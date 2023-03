Ønsker eget kvinnefengsel i Vestland fylke

Under fylkesårsmøtet for Vestland Arbeiderparti i helga ble det vedtatt at partiet skal jobbe for et eget kvinnefengsel i Vestland fylke.

– Det er veldig viktig at kvinner får sone i nærheten av der de bor, i nærheten av sin omgangskrets og sin familie. Det er nok dette nærhetsprinsippet som er viktig at vi tar hensyn til når det gjelder soningsforhold.

Det sa Lisa Lunde fra Vaksdal Arbeiderparti.

Lunde har stor tro på at det skal bli kvinnefengsel i Vestland og mener Støre svarte godt om saken.