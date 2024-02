Ønsker å fengsle mann for vold i nære relasjoner

Politiet ønsker å fengsle en mann for vold i nære relasjoner, opplyser jourhavende jurist til NRK. Rettsmøtet skjer klokken 10 i Hordaland tingrett lørdag.

– Det er snakk om en mann i 20-årene. Han ble pågrepet i går på grunn av mistanke om mishandling i nære relasjoner, sier påtaleansvarlig jurist Eli Andrea Skaar.

Politiet har bedt om at mannen fengsles i fire uker på grunn av fare for bevisforspillelse og at handlingene skal gjentas. De har også bedt om brev- og besøksforbud i 2 uker.