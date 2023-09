Ønsker å fengsle 18-åring etter flere voldsepisoder

Lørdag kveld ble en 17-åring og en 18-åring tatt i varetekt etter et slagsmål i Bøhmergaten i Bergen. En ung mann ble sendt til Haukeland universitetssjukehus etter hendelsen.

Søndag ble 17-åringen varetektsfengslet i to uker. Nå ønsker også politiet å be om at 18-åringen skal varetektsfengsles. Det melder BT.

Politiet mener at 18-åringen begikk nye lovbrudd like etter hendelsen i Bøhmergaten, i tillegg til at han er siktet for en voldssak fra august.