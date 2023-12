Omsorgssenter blir lagt ned

Formannskapet i Stad har i ettermiddag vedteke å legge ned Bryggja omsorgssenter med seks mot tre røyster. Saka tok store delar av debatten under møtet der brannberedskapen var i fokus, skriv Fjordabladet. Fleire av politikarane gav uttrykk for at det er ei vanskeleg sak, men at dei med stram økonomi og strenge krav ikkje ser anna råd enn å leggje ned.