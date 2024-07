Omkjøring for stengte Mundalsbergtunnelen

E39 Mundalsbergtunnelen mellom Knarvik og Ostereidet er stengt på grunn av steinras på østsiden av tunnelen.

Vegtrafikksentralen melder at omkjøring for kjøretøy over 7,5 tonn er via E16 og Rv5 via Sogndal. Personbiler kan benytte Fv57/Fv5452.

Vegtrafikksentralen opplyser om at tunnelen kommer til å være stengt en god tid fremover.