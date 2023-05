Harder og Brann skal etter forhandlinger ha blitt enige om at han slutter som trener for klubbens kvinnelag.

Han fratrer stillingen sin umiddelbart.

Det melder Brann i en pressemelding, der de skriver at de «avslutter samarbeidet.»

Branns kvinner har hatt en dårlig start på sesongen.

Den regjerende seriemesteren ligger på fjerdeplass etter syv kamper i 2023-sesongen.

Oppsigelsen får NRKs fotballekspert Carl Erik Torp til å reagere.

– Jeg er veldig overrasket over at det skjedde nå. Det er veldig sjelden i kvinnefotballen,at noen får sparken på denne måten tidlig i sesongen. For det er jo det som har skjedd her.

– Jeg kan ikke huske å ha vært i nærheten av noe slikt tidligere de siste 4-5 årene i norsk kvinnefotball, sier Torp.

I MOTBAKKE: Avskjedigelsen av Harder kan være en konsekvens av at kvinnefotballen er blitt mer profesjonell, mener NRKs ekspert.

– Svake prestasjoner og manglende utvikling

Bakgrunnen Brann oppgir er svake prestasjoner og manglende utvikling av prestasjonene over tid.

– Avgjørelsen ble tatt etter lange og gode samtaler med Olli, der klubben og Olli ble enig om å avslutte samarbeidet, sier daglig leder i Brann Christian Kalvenes i en uttalelse.

– Klubben vil understreke at avgjørelsen har vært svært krevende, men det kreves en endring for å forbedre presentasjonene, legger han til.

Harder startet i klubben som sportslig leder i mai i fjor, men etter at daværende trener Alexander Straus tok over Bayern München, tok Harder over jobben som hovedtrener i tillegg.

Peker på profesjonalisering av Toppserien

De siste årene har Toppserien og kvinnefotballen i Norge fått en real oppsving, med økt interesse og publikumstall.

I 2022 knuste Brann publikumsrekorden i Toppserien. Stemningen Brann har skapt på Stemmemyren har forbløffet Fotball-Norge.

– Det er jo noe vi er vant til å se som en del av mekanismen i toppfotballen. Når profesjonaliseringen går lengre, så øker både presset og økonomien i idretten. Dette kan absolutt være noe vi skjer oftere i Toppserien, sier Carl Erik Torp.

Han mener det ikke er åpenbart hvordan Brann skal løse trenerjobben.

– Jeg er spent på hvem de vil velge, om det blir en av assistentene i klubben eller om de leter utenfor.