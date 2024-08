Oljekjempe varsler gigantsøksmål mot staten

Oljeserviceselskapet Odfjell Offshore Ltd krever over 500 millioner kroner i betalt skatt tilbake fra staten.

Årsaken er en mangeårig skattevist om et skattemessig fradrag for aksjetap som selskapet ble nektet.

Selskapets skattemessige tilholdssted ble under årene med oljekrise i 2014-2015 flyttet fra Bermuda til Norge. Da man noen år senere i 2017 måtte ta et tap i aksjene i et selskap med to boreskip, mener Odfjell-selskapet at de fikk påført et fradragsberettiget tap på 2,25 milliarder kroner.

Skattemyndighetene har derimot nektet selskapet fradrag i skatten for tapet basert på den da ulovfestede regelen om gjennomskjæring. Regelen ble i 2019 lovfestet.

Kort forklart betyr dette at myndighetene mener motivet med å flytte hjem selskapet til Norge og kvitte seg med aksjene i boreskipene var primært for å spare skatt, og ikke for å reorganisere driften av selskapet i kriseårene.

Selskapets advokat Espen Ommedal skriver til NRK at formålet klart er forretningsmessig og at man er uenig i at formålet med transaksjonen var å spare skatt.



– Vi ser ser frem til en avklaring rundt myndighetenes lovforståelse, skriver Ommedal.

Regjeringsadvokaten var ikke tilgjengelig for en kommentar fredag formiddag.

I dag er Odfjell Offshore Ltd del av det børsnoterte oljeserviceselskapet Odfjell Technology.

Det er satt av ti dager i desember i Hordaland tingrett til å behandle saken.