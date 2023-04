Oliver (9) og 19 andre evakuerte får ikkje flytta heim før tidlegast måndag

20 personar er no evakuerte etter raset i Tyssedal i Hardanger i går. Det var like før halv sju på morgonen at det kom steinar som øydela to garasjar og ein bil. Ingen personar blei skadde, men fire hus og 16 personar vart evakuerte.

I dag vart det klart at Oliver Tjordal Høyland (biletet) og dei 19 andre ikkje får reisa heim før tidlegast på måndag klokka 13.