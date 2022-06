Oliver (6) døde i kanoulykken på Tysnes

Politiet på Tysnes har nå frigitt navnet på gutten som døde i kanoulykken ved Kyrkjevatnet torsdag 16. juli.

Det var den seks år gamle Oliver Nordøy-Økland fra Tysnes som mistet livet.

Navnet offentliggjøres i samråd med familien.

– Trist sak

– Vi har avsluttet etterforskningen og fått klarlagt i tilstrekkelig grad hva som skjedde. Dette er en trist sak, hvor tre barn i alderen seks til sju år lekte og badet i området og en seks år gammel gutt falt i vannet og ble borte, sier Terje Sperrevik, politistasjonssjef i Kvam, Samnanger og Tysnes.

Han bekrefter at det ikke er mistanke om at noe straffbart har skjedd.

Ulykken skjedde da de tre barna lekte med en kano som lå utplassert like ved den nye dagsturhytten ved Kyrkjevatnet.

FERDIG ETTERFORSKET: Politistasjonssjef Terje Sperrevik sier politiet har avsluttet etterforskningen av ulykken. Foto: Eli Bjelland / NRK

Ingen voksne i nærheten

Etterforskningen har klarlagt at ingen av de tre barna brukte redningsvest. Ifølge politiet visste ikke foreldrene at barna var ved vannet, og de hadde heller ikke gitt dem lov til å gå dit.

Det var de to andre barna som varslet om at det hadde skjedd en ulykke. Mannskaper fra brannvesenet, politiet og helsetjenesten kom raskt til stedet og gikk i gang med søk etter gutten.

Barna hadde gått ned til vannet uten at de voksne visste om det. Foto: Eli Bjelland / NRK

Om lag en time etter at ulykken ble meldt, ble gutten funnet under vann av dykkere. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, før han ble flydd til Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Der ble gutten erklært død kort tid etter ankomst.

Politistasjonssjefen uttrykker stor medfølelse med guttens foreldre og øvrige pårørende.

– Dette er svært krevende tid for familien, det er det kan det være liten tvil om, sier Sperrevik.

TENTE LYS: Flere stearinlys ble tent ved ulykkesstedet etter ulykken. Foto: Eli Bjelland / NRK

Dialog med firma som eier kanoen

Kanoen som barna brukte lå like ved en dagsturhytte og er ifølge politistasjonssjefen utplassert av et privat firma. Politiet er nå i dialog både med kommunen og firmaet for se på om noe kan eller burde vært gjort annerledes.

– Det kan hende vi bør se på om det går an å gjøre noen grep. Det ligger andre båter og kanoer rundt om. Vi må eventuelt ta erfaring av dette og se om en kan gjøre tiltak for å hindre at dette kan skje igjen, sier Sperrevik.

Også ordfører Kåre Martin Kleppe tar til orde for å se nærmere på hvordan kanoer og annet friluftsutstyr blir plassert ut.

– Vi ønsker å legge til rette for at innbyggerne kan benytte naturen. Men i lys av denne hendelsen bør nok vi nok ta en diskusjon på hvordan man skal legge til rette i områder som dette. Bør vi f.eks. ha kano der, og kan vi eventuelt sikre dem, sier Kleppe.