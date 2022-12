Ole Christian våknet til brann i nabohuset

Det begynte å brenne i et bolighus på Bolstadøyri på Voss i fire-tiden natt til fredag. Huset var overtent da Brannvesenet kom fram.

Nabo Ole Christian Agerlie ble vekket av slukningarbeidet. – Flammene sto opp, høyt over taket. Det er ikke mulig å redde huset. Det må rives, sier han.

Brannen ble slukket like før klokken åtte fredag morgen. Det var blant annet to barn i huset, men alle kom seg ut i tide. Én person ble kontrollert for brann- og røykskader etter brannen.