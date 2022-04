Oksana arrangerer yogatimer for andre ukrainske flyktninger

I et lekerom på Kvinnhelsehuset i Bergen siver beroligende musikk ut fra anlegget, og på gulvet ligger en hel gjeng på yogamatter.

Den 34 år gamle ukrainske flyktningen Oksana Tiluneva arrangerer yoga for ukrainske flyktninger for å glemme krigen en stakket stund.

Yogaklassen varer i to timer.

Oksana underviser i yoga på Kvinnehelsehuset i Bergen. Foto: Tony Ågotnes / NRK

Sterk kontrast til krigen

Oksana Tiluneva flyktet fra krigsherjede Kyiv, og bor nå med moren Svetlanda på Orion hotell i Bergen.

Tidligere denne uken var hun på en infomesse for flyktninger i Grieghallen. Et par dager senere var hallen full av flyktninger som var klare for avslappende yoga.

Fredfull yoga er en sterk kontrast til hva Tiluneva flyktet fra.

– Situasjonen i Kyiv var veldig farlig. Vi gjemte oss i bunkere. Det var eksplosjoner og raketter, og folk var redd hele tiden, sier Tiluneva.

AVSLAPPET: Yogatimene gjør at de ukrainske flyktningene kan tenke på andre ting enn liten stund. Foto: Tony Ågotnes / NRK

Hun mener folk glemmer flukten og slapper av under yogatimene.

Det er rundt ti kvinner samlet i det store rommet.

I en time glemmer de negative tankene om krigen i hjemlandet.

Likevel blir ikke bekymringene helt borte.

– Jeg tenker på at situasjonen kan bli verre. At krigen kan ødelegge byen og hele Ukraina. Og at folk kommer til å dø og sulte, sier Tiluneva.

Venter på arbeidstillatelse

Etter at krigen i Ukraina brøt ut har det kommet mange ukrainske flyktninger til Norge.

Mange av dem mangler arbeidstillatelse, som gir dem retten til å jobbe i et annet land enn der de opprinnelig kommer fra.

Tiluneva har fortsatt ikke fått arbeidstillatelse, og gjør yogatimene gratis.

NETTVERK: Oksana Tilunava under en infomesse for flyktninger i Grieghallen. Foto: Tony Ågotnes / NRK

Nav har ikke kontroll på hvor mange av de ukrainske flyktningene som har kommet i arbeid eller fått arbeidstillatelse, men anslår at det er svært få.

– Det er først i tiden fremover, etter hvert som flyktningene innvilges kollektiv beskyttelse og bosettes i kommunene at vi eventuelt kan begynne å se at de er registrert med et arbeidsforhold i Norge, sier Ulf Andersen, statistikksjef i Nav.

– Går for treigt

Anatolii Kyryliuk er prosjektleder i Norsk-Ukrainsk handelskammer. Han sier det er mange ukrainere som har kommet til Norge.

– Ifølge tall som er tilgjengelig er det 13.987 ukrainere som har søkt beskyttelse i Norge. 6980 ukrainere har fått beskyttelse – det vil si at de nå har rettigheter til å søke jobb og faktisk jobbe, sier Kyryliuk til NRK.

Samtidig er det bare 173 ukrainere som er bosatt i kommuner.

Anatolii Kyryliuk i Norsk-Ukrainsk handelskammer mener jobben med å gi arbeidstillatelse går for lang treigt. Foto: Norsk Ukrainsk Handelskammer

Prosjektlederen mener det tar for lang tid fra flyktninger søker om tillatelse til de får tillatelsen utstedt.

– Vi mener at det går alt for treigt. Ikke minst når vi vet at alle ukrainere som flyktet fra Ukraina på grunn av krigen vil få kollektiv beskyttelse uansett, sier Kyryliuk.

Han foreslår at Norge bør åpne opp for at ukrainere som har identitetspapirer i orden bør få kunne ta en jobb fra dag en, på lik linje med EU- og EØS-borgere.

– Det ville ha avlastet staten veldig, pluss at det ville ha generert inntekter istedenfor bruke ressurser på å ha folk som skal ha svar boende på hotell i flere uker og måneder.

Oksana Tilunava er glad for å bidra med yogatimene mens hun venter på arbeidstillatelse.

– Jeg er glad for å kunne gjøre dette. Det hjelper meg, og folk er fornøyde og ser de positive effektene av yogaen.