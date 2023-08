Prisen på plastposar i butikken gjekk opp med over ei krone denne veka. No må ein ut med 4,25 kroner for ein plastpose i dei fleste norske matbutikkar.

Det er langt ifrå nok til å få oss til å endre vanar, meiner professor i økonomi ved NHH, Tor Wallin Andreassen.

– Han burde ligge på opp mot 7 kroner, slik som i Sverige.

Med prisar opp mot 7-8 kroner vil folk reagere og slik bli betre på å bruke gjenbruksposar eller bruke om igjen sine gamle posar, seier professor i økonomi ved Noregs handelshøgskole, Tor Wallin Andreassen. Foto: CHRISTIAN LURA / NRK

Det må sterkare verkemiddel til for å få oss til å endre plastposevanane våre, meiner han.

– Ska vi ta problemet med plastforsøpling på alvor, er ein slik prismekanisme vegen å gå.

Student Emma Kaspersen er einig.

Ho trur dagens pris akkurat er låg nok til at han ikkje svir så frykteleg om ho gløymer berenettet sitt.

Kaspersen har som vane å ta med eit berenett når ho går heimafrå, men er villig til å betale opp mot 6 kroner for ein plastpose dersom ho treng det. Foto: Oda Flaten Lødemel

– Hadde posane kosta 7 kroner hadde eg vore mykje meir bevisst på å ikkje kjøpe dei. No når dei kostar rundt 4 kroner er det litt sånn «ja, ja, må du so må du».

Bekymra for brå prisauke

Frå 1. januar neste år er det planlagt at kontingenten til Handelens miljøfond vil auke med éi krone til, altså frå dagens to til tre kroner i 2024. Då vil prisen for ein plastposa i butikk truleg bikka fem kroner.

– Målet vårt er ikkje å ha høgast mogleg kontingent, men å redusere forbruket av plastposar, understrekar dagleg leiar Cecilie Lind.

Dagleg leiar i Handelens miljøfond, Cecilie Lind, seier dei ikkje legg seg opp i kva pris butikkane skal ta for plastposane sine. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Ho håpar at ein kontingentauke, saman med ein omfattande haldnings- og informasjonskampanje, kan bidra til det.

Handelens miljøfond Ekspander/minimer faktaboks Coop, Reitangruppen, Norgesgruppen og Bunnpris er medlemmar av Handelens miljøfond. Dei betalar ein kontingent til fondet for plastposar. 1. august auka kontingenten med ei krone, opp til 2,-. Det er grunnen til at plastposeprisane har gått opp i daglegvarekjedene.

– Men burde prisen ligge på 7-8 kroner for at folk faktisk skal klare å endre vanane sine?

– Vi er redde for at ein for brå auke i pris vil gjere at folk heller kjøper papirposar, noko som ikkje gir same miljøeffekt som bruk av gjenbruksnett, svarar ho.

Papirposar bidreg blant anna til utslepp frå produksjon av tremasse og er tunge å transportere, ifølge Naturvernforbundet. Men dei kan brukast om att og kan resirkulerast. Foto: Coop Norge

– Difor aukar vi kontingenten vår gradvis og so er det opp til butikkane kva dei vil at plastposane skal koste.

Inkludert moms har kontingenten auka med 1,25 kroner for medlemmene, opplyser Lind.

– Éi av desse kronene går uavkorta til Handelens Miljøfond og momsen går til staten, seier kommunikasjonsrådgjevar i Coop Extra, Simen Kjønnås Thorsen.

På eit tidspunkt sette Coop Extra plastposeprisen opp til 4,50 i går, men justerte han ned att til 4,25 for å følgje marknaden. Foto: Eli Eikenæs Vengen

Her kan du sjå lista over kva for aktørar som betalar kontingent for plastposar til Handelens miljøfond.

Delte meiningar

Studenten Vithursan Kanagaratnam er heilt ueinig i resonnementet til økonomiprofessoren.

Han synest tre kroner er meir enn nok å betale for ein plastpose. Dersom han aukar til sju kroner, vil det berre gå utover forbrukarane, meiner han.

Kanagaratnam synest det er dyrt nok for plastposar i dag og vil eigentleg ikkje betale meir enn tre kroner for ein pose. Foto: Oda Flaten Lødemel

– Eg trur vi har blitt så vande med å bruke så mykje plast som vi gjer, at det skal veldig mykje til for å få oss til å slutte. Eg trur ikkje det hjelper å auke prisen.

– Korleis tenker du vi skal få ned plastposeforbruket vårt då?

– Det er vanskeleg å svare på, men meir informasjon og haldningskampanjar trur eg er vegen å gå.

