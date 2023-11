– Det må reagerast strengt når nokon bryt miljølovgjevinga. Eit føretak skal ikkje kunna sitta igjen med forteneste av eit lovbrot, seier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, leiar for miljøkrim-eininga i Økokrim.

Sist veke fortalde NRK om omfattande ulovleg hogst av verneverdig skog.

No etterlyser førstestatsadvokaten at private og offentlege selskap generelt må straffast strengare for miljøkriminalitet.

– Det kan vera med ei høg bot til føretaket eller fengselsstraff for personar. I tillegg kan ein dra inn vinninga dei har hatt. Ein kan også bli dømd til å retta opp igjen det ulovlege inngrepet, seier Høviskeland.

Hans Tore Høviskeland i Økokrim meiner bøtene må vera så høge at miljølovbrot ikkje «går i pluss» for selskap. Foto: Eivind Molde / NRK

Seks bøter over 100.000 kroner

På spørsmål frå NRK har Økokrim laga ein statistikk over straffereaksjonar for ulovlege inngrep i norske verneområde sidan 1. januar 2020.

På desse snart fire åra har Økokrim registrert 167 saker med til saman over 2,5 millionar kroner i bøter.

Dei fleste sakene gjeld privatpersonar, og den minste bota var på 3500 kroner.

Dei største bøtene er såkalla «føretaksstraff». Seks bøter var på 100.000 kroner eller meir. Til dømes fekk Statkraft og Airlift bøter på 100.000 kroner.

Den aller største bota var på 250.000 kroner.

Den fekk Statens vegvesen i januar etter å ha dumpa 1100 lastebillass med stein innanfor grensa til Nærøyfjorden landskapsvernområde i Sogn. Dette området står på UNESCO si verdsarvliste. Bøter for inngrep i norske verneområde Ekspander/minimer faktaboks Sidan 1. januar 2020 har Økokrim registrert 377 saker som gjeld inngrep i norske verneområde. 135 av sakene var i landskapsvernområde, 129 saker i nasjonalparkar, 111 saker i naturreservat, og 2 gjaldt naturminne. Blant politidistrikta vart det registrert flest saker i Sør-Øst (66), Sør-Vest (51) og Agder (49), og færrast i Møre og Romsdal (6), Troms (12) og Finnmark (12). Til saman har det blitt gitt over 2,5 millionar kroner i bøter i totalt 167 saker sidan 2020. Seks bøter var på 100.000 kroner eller meir. Den minste bota var på 3500 kroner. Dei aller fleste av dei 167 bøtene vart gitt som førelegg som vart akseptert. To saker enda i tiltale og dom, sju saker enda i sikting og tilståingsdom, og ei sak vart avgjort etter anke i 2. instans. Statistikken frå Økokrim gjeld perioden 1.1.2020-5.10.2023.



Vil ha bøter som svir

– Dessverre ser me at det med jamne mellomrom blir gjort alvorleg miljøkriminalitet i til dømes nasjonalparkar. Det er noko ein må følga opp med streng straff, seier Høviskeland.

Også jurist Magnus Engh Juel argumenterer for bøter som svir når selskap, kommunar eller staten bryt naturmangfaldlova eller anna miljølovgjeving.

– Det er viktig at straffenivået blir tilstrekkeleg avskrekkande, seier han til NRK.

Medan han var politiadvokat i Økokrim, skreiv han juni 2020 ein artikkel om føretaksstraffer i politiets magasin Miljøkrim.

– Miljøkriminalitet skal kosta vesentleg meir enn det smakar, seier Juel.

Då Magnus Engh Juel jobba i Økokrim, skreiv han artikkelen «Lovbruddets pris», om å få opp bøtenivået for føretak. Foto: Bård Siem / NRK

Eit sentralt spørsmål er kor stor ei bot skal vera i forhold til økonomien til lovbrytaren.

Straffelova seier at utmålinga av straff for føretak mellom anna skal ta omsyn til den økonomiske evna til lovbrytaren.

Straffelova om føretaksstraff Ekspander/minimer faktaboks § 28.Momenter ved avgjørelsen om et foretak skal ilegges straff Ved avgjørelsen om et foretak skal straffes etter § 27, og ved utmålingen av straffen, skal det blant annet tas hensyn til a.straffens preventive virkning, b.lovbruddets grovhet, og om noen som handler på vegne av foretaket, har utvist skyld, c.om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget lovbruddet, d.om lovbruddet er begått for å fremme foretakets interesser, e.om foretaket har hatt eller kunne ha oppnådd noen fordel ved lovbruddet, f.foretakets økonomiske evne, g.om andre reaksjoner som følge av lovbruddet blir ilagt foretaket eller noen som har handlet på vegne av det, blant annet om noen enkeltperson blir ilagt straff, og h.om overenskomst med fremmed stat forutsetter bruk av foretaksstraff.

«0,006 promille» i bot

Statistikken til Økokrim viser at ei typisk bot til privatpersonar i slike saker gjerne er 12.000 kroner. Det svarar til om lag 2 prosent av ei gjennomsnittleg årsløn i Noreg.

Til samanlikning utgjer 250.000 kroner i bot til Statens vegvesen 0,006 promille av deira årsbudsjett på 41,2 milliardar kroner.

– Kva seier bota Vegvesenet fekk om det generelle bøtenivået for selskap?

– Det seier noko, men samstundes må kvart enkelt tilfelle bli vurdert. Kor grovt inngrepet er, kor mykje skuld dei involverte har, og den økonomiske evna til føretaket, seier Høviskeland.

– Er bøtenivået tilstrekkeleg avskrekkande?

– Eg trur det har blitt betre. Det blir dømt til strengare straffer no enn for berre få år sidan. Men det blir framleis gjort grove lovbrot. Dette kan indikera at straffenivået framleis er for lågt.

Vegvesenet: – Ingen kommentar

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen er ikkje glad for lovbrotet med steinfyllinga i Nærøyfjorden landskapsvernområde.

– Det er sterkt beklageleg og noko som ikkje skal skje. Heldigvis skjer det veldig sjeldan. Me fekk ei føretaksstraff som me sjølvsagt aksepterte, seier han.

Davik vil ikkje kommentera om nivået på føretaksstraff er avskrekkande.

– Svir 250.000 kroner for Vegvesenet?

– Alle pengar kan jo gi meir pengar til veg, så me ønsker jo ikkje at slikt skal skje. Men sjølve nivået har eg ingen kommentar til, seier Davik.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen godtok bota på 250.000 kroner. Foto: Jon Bolstad / NRK

Lovbrot kan vere lønsame

Jurist Juel viser til at selskap er «rasjonelle», på den måten at dei gjer det som løner seg. Han fryktar at låge bøter kan gjera lovbrot lønsamt.

– Då kan ein nærast kalkulera med at det berre blir ein neglisjerbar kostnad i rekneskapen og at vinninga blir større enn bota, seier han.

I korrupsjonssaker har Økokrim til tider gitt høge bøter, i mangemillionarsklassen.

– Opp mot 300 millionar kroner i Yara-saka er vel rekord når det gjeld føretaksstraff. Den type verkeleg høge føretaksbøter har me til gode å sjå for brot på miljølovgjevinga eller miljøkriminalitet i norsk samanheng, seier Juel.

– Er bøter på 100.000 til Statkraft og 250.000 til Statens vegvesen avskrekkande?

– Tala er beskjedne samanlikna med den økonomiske situasjonen til føretaka.

Få som klagar på bota

I tillegg til bøtenivået, viser statistikken frå Økokrim også at nesten alle bøtene vart vedtatt, og berre ei handfull gjekk til domstolane.

– Er det eit symptom på at bøtene blir oppfatta som låge?