Økning i saker med unge lovbrytere

Konfliktrådet Vest har i løpet av årets sju første måneder mottatt 392 bortlagte saker fra politiet der gjerningspersonen var under 15 år. Det er en økning på 18 prosent, fra samme periode i 2021. Til tross for dette ønsker Konfliktrådet flere saker slik at de kan komme inn tidlig, og kanskje stoppe at de fortsetter med kriminalitet.