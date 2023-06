Økende fare for gress- og lyngbrann

Faren for lyng- og grasbrann øker nå langs vestlandskysten. I Sunnhordland er det fra i dag innført totalforbud mot åpen ild i naturen. Det betyr også bruk av grill og all form for kokeapparat. Det er ikke meldt nedbør av betydning de neste 10 dagene.