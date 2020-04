Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Frem til i dag har Nesse vært en av Norges nesten 300.000 studenter. Nå har han forsvart masteroppgaven sin og skal ut i arbeidslivet.

Forhåpentligvis.

– Jeg forventer uansett ikke å komme i jobb med det første, og tror det kan bli enda vanskeligere nå, sier Nesse.

Han forteller at flere av hans tidligere medstudenter har ventet i opp til et år etter ferdig utdanning før de kom i jobb.

Nå i koronakrisen har Nesse opplevd en liten nedgang i antall stillinger som blir utlyst. Og konkurransen er stor.

– Det er mange om beinet.

Blant medstudentene som nylig var ferdigutdannet er mange usikre på veien videre.

– De ser seg heller til andre typer midlertidige jobber. Noen vurderer å starte opp igjen på nye studier for å få litt mer tyngde, forteller han.

VIL UT I ARBEIDSLIVET: Nesse ønsker å komme seg ut i arbeidslivet, men tror det vil bli vanskelig under koronapandemien. Foto: Ina Romslo Rønning / NRK

Merker bekymringen

I 2019 ble 47.336 studenter uteksaminert ved høyskoler og universiteter i Norge.

Mange av dem som fullfører studier i år synes situasjonen er vanskelig.

– Vi merker at studentene er bekymret for fremtiden, sier Øystein Hatlestad Hovland. Han er leder for Springbrettet, som er bergensstudentenes karriereutvalg.

BER NYUTDANNENDE TENKE KREATIVT: – Nå er tiden for å tenke litt annerledes og kanskje dra litt på eventyr, istedenfor å bare sitte hjemme og engste seg, sier Øystein Hatlestad Hovland. Foto: Springbrettet

Hovlands oppfordring er at nyutdannede bør tenke kreativt.

– Nå er tiden for å tenke litt annerledes og kanskje dra litt på eventyr, istedenfor å bare sitte hjemme og engste seg, sier han.

Han mener at mulighetene i dagens arbeidsmarked er todelt. For dem som har utdannet seg til samfunnskritiske jobber går det meste som normalt.

På den andre siden er bransjene hvor man ser en nedgang. Som i offshorenæringen, innen reiseliv og andre bæringer som er hardt rammet av koronakrisen.

– Det er dem som har tenkt seg inn i denne typen yrker som går en utfordrende tid i møte, sier han.

Håper det er plass til de nyutdannede

Hos Sammen karriere i studentsamskipnaden i Vestland hadde de i 2019 rundt 1500 studenter på karriereveiledning.

Lederen, Rønnaug Tveit, sier til NRK at de foreløpig ikke har merket et økt behov for rådgivning hos studentene.

TROR DET BLIR TØFT FOR STUDENTENE: Rønnaug Tveit hos Sammen karriere, veileder studenter.

–Jeg tror det har skjedd så fort dette her, at det tar tid å omstille seg og begynne å tenke på fremtiden, etter at man er ferdig med utdannelsen, sier Tveit.

For å sørge for et godt tilbud for studentene blir mange kurs digitale. På lik linje med veiledningstimene.

–Mange som nå skal ut og søke jobb vil nok oppleve at de må ta sitt første intervju på video, så å trene på det vil være ganske fornuftig.

I Norge er det over 400.000 registrerte arbeidssøkende.

Tveit håper det er plass til de nyutdannede i arbeidsmarkedet.

– Men jeg tror nok at det blir tøffere enn det har vært nesten noen gang før, i hvert fall på veldig lenge.

Til de nyutdannede har hun følgende råd:

–Vær våken for vikariater. Ta jobber som i første omgang ikke virker så relevant for utdannelsen. Vær på, uten å tenke at man skal ha drømmejobben med en gang.

Fredrik Nesse har akkurat forsvart masteroppgaven over nettet. Allerede i morgen har han et nytt, viktig møte. Men da blir det ansikt til ansikt.

– Jeg har landet et jobbintervju, på første dag etter fullført utdanning. Men jeg har sett for meg at jeg må gå ledig en god periode, sier han.